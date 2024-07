Uruguai x Colômbia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/07) pela Copa América

Uruguai x Colômbia disputam hoje, quarta-feira (10/07), as semifinais da Copa América. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Uruguai x Colômbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SporTV e Ge.Globo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa América, o Uruguai venceu o Panamá por 3 a 1, atropelou a Bolívia por 5 a 0 e superou os Estados Unidos por 1 a 0. Nas quartas de final, a equipe eliminou a seleção brasileira nos pênaltis, após empate em 0 a 0.

Já a Colômbia venceu o Paraguai por 2 a 1, a Costa Rica por 3 a 0 e empatar com o Brasil em 1 a 1. Em seguida, os colombianos golearam o Panamá por 5 a 0.

Uruguai x Colômbia: prováveis escalações

Uruguai: Rochet, Varela, Gímenez, Mathias Olivera e Matias Viña; Ugarte, Valverde, De la Cruz e Max Araújo; Pellistri e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa. Técnico: Marcelo Bielsa

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Uribe, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Colômbia

Copa América

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, EUA

Data/Horário: 10 de julho de 2024, 21h