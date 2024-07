Holanda x Inglaterra: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/07) pela Eurocopa

Holanda x Inglaterra disputam hoje, quarta-feira (10/07), as semifinais do Campeonato Europeu de Futebol, a Eurocopa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holanda x Inglaterra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Youtube (Cazé Tv) e pela Prime Vídeo, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo da fase de grupos da Eurocopa, a Holanda venceu a Polônia por 2 a 1, empatou com a França por 0 a 0 em um jogo super equilibrado e chegou a perder para a Áustria por 3x2. Nas oitavas e quartas de final, o time venceu Romênia por 3 a 0 e Turquia por 2 a 1.

Já a Inglaterra venceu a Sérvia por 1 a 0, empatou com a Dinamarca por 1 a 1 e também empatou com a Eslovênia por 0 a 0. Nas etapas seguintes, os ingleses superaram a Eslováquia por 2 a 1 e Suiça nos pênaltis após empatar no tempo por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Holanda x Inglaterra: prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Aké; Schouten, Simons e Reijnders; Malen, Depay e Gakpo. Técnico Ronald Koeman.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones e Guéhi; Saka, Mainoo, Rice e Shaw; Bellingham e Foden; Kane. Técnico Gareth Southgate.

FICHA TÉCNICA

Holanda x Inglaterra

Campeonato Europeu - Eurocopa

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 10 de julho de 2024, 16h