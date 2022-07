Unión de Santa Fe x Nacional: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/07) pela Copa Sul-Americana

As equipes Unión de Santa Fe x Nacional (URU) entram em campo hoje, terça-feira (05/07), para disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida ocorre às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Atlético-MG x Emelec: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (05/07) pela Libertadores]]

Onde assistir Unión de Santa Fe x Nacional ao vivo?

A partida Unión de Santa Fe x Nacional pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Unión de Santa Fe x Nacional chegam para o jogo?

Na primeira fase da Copa Sulamericana, Unión permaneceu invicto e liderou o Grupo H com 3 vitórias, 3 empates, 10 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Nacional vem da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta, o time ficou na 3° colocação do Grupo C e somou 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida foi jogada no dia 28 de junho e terminou com vitória do Nacional por 2 a 0

Prováveis escalações

Unión: Mele; Vera, F. Calderón, Polenta, Corvalán; Machuca, Roldán, Portillo, Zenon; Gallegos, Luna. Técnico: Gustavo Munúa.

Nacional: Rochet; Lozano, Léo Coelho, Risso, C. Cándido; Trezza, F. Carballo, D. Rodrigues, A. Castro; Emmanuel Gigliotti, Franco Misael. Técnico: Pablo Repetto.

Ficha técnica - Unión de Santa Fe x Nacional-URU

Copa Sul-Americana

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina

Data/horário: 05 de julho de 2022, às 19h15