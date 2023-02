Union Berlin x Wolfsburg: onde assistir e o horário do jogo de hoje (31/01) pela Copa da Alemanha

As equipes Union Berlin x Wolfsburg disputam nesta terça-feira (31/01) as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo inicia às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union Berlin x Wolfsburg ao vivo?

A partida Union Berlin x Wolfsburg pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Union Berlin x Wolfsburg​ chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Union Berlin venceu Chemnitzer por 2 a 1. Depois, derrotou Heidenheim por 2 a 0.

Já Wolfsburg venceu Jena por 1 a 0 e Braunschweig por 2 a 1.

Prováveis escalações

Union Berlin: Grill; Jaeckel, Knoche, Leite; Juranovic, Haraguchi, Khedira, Haberer, Griesselmann; Siebatcheu, Michel.

Wolfsburg: Casteels; Baku, Bornauw, Lacroix, Otavio; Paredes, Arnold, Guilavogui, Gerhardt, Marmoush; Wind.

FICHA TÉCNICA

Union Berlin x Wolfsburg

Copa da Alemanha

Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim

Data/Horário: 31 de janeiro de 2023, 16h45