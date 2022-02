Union Berlin x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/02) pela Bundesliga

As equipes Union Berlin x Borussia Dortmund entram em campo neste domingo (13/02) para disputar a 22° rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. A partida será disputada às 11h30 (horário de Brasília) no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union Berlin x Borussia Dortmund?

A partida Union Berlin x Borussia Dortmund pode ser assistida pelo canal Band TV e pelo serviço de streaming OneFootball, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como Union Berlin x Borussia Dortmund chegam para o jogo?

Union está em 6° lugar na Bundesliga e acumula 9 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 27 sofridos.

Já o Borussia Dortmund está na 2° colocação do campeonato e registra 14 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, além de 54 gols marcados contra 36 sofridos.