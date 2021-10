Um dia após ser desligado do Paysandu, atacante acerta com clube da Segundinha

Como informado pela equipe de O Liberal, o atacante Debu foi desligado do Paysandu na última quinta-feira (28). Um dia depois, o atacante foi anunciado como reforço do Pinheirense, para a disputa da Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha.

De acordo com informações do próprio General da Vila, Debu treinou nesta sexta-feira (29) no clube. O Pinheirense tenta regularizar o atleta a tempo de disputar a partida deste sábado (30), às 9h15, contra o Vila Rica, no CEJU. O PEC lidera o grupo B com oito pontos.