Último Lance repercute 4º rodada para Remo e projeta Londrina x Paysandu pela Série C

O primeiro Último Lance de 2021 acontece nesta segunda-feira (4) e a equipe de esportes de OLiberal.com vai repercutir a derrota do Remo para o Ypiranga-RS, por 2 a 1, em Erechim, na noite do úlimo domingo (3).

O programa terá imagens e áudios da coletiva do técnico azulino Paulo Bonamigo, explicando o resultado negativo da equipe. Além disso, o técnico do Paysandu João Brigatti, também analisará também via coletiva o que a equipe bicolor precisará fazer contra o Londrina-PR para ganhar fora de casa.

O programa começa às 18h, no YouTube de O Liberal e no SIstema Liberal de Rádio.