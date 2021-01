Com participação de diretor do Remo, Último Lance repercute acesso do Leão e eliminação do Paysandu

O programa desta segunda-feira (18) vai repercutir a última rodada do quadrangular de acesso da Série C, derrota da dupla Re-Pa. Paysandu continua na Terceirona e a final entre Remo e Vila Nova. No estúdio, o diretor de futebol do Remo Yan Oliveira vai abordar o planejamento 2021, além do repórter do DAZN Alex Ferreira e a equipe de esportes de OLiberal.com. O programa começa às 18h no YouTube e no Sistema Liberal de Rádio.