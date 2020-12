AO VIVO: Último Lance recebeu o goleiro do Remo, Vinícius

O programa ‘Último Lance’ dessa segunda-feira (7), recebe, por entrevista não presencial, o goleiro do Remo, Vinícius. Junto com a equipe de jornalistas esportivos de OLiberal.com, o debate envolverá a última rodada da primeira fase da Série C, principalmente, o clássico Re-Pa, e o que esperar do quadrangular final da Terceirona.

O programa começa às 18h, através do YouTube de OLiberal.com e do Sistema Liberal de Rádio.