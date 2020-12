Último Lance recebe o atacante do Paysandu, Vitor Feijão

No programa Último Lance desta segunda-feira (14), recebe, no estúdio da redação de O Liberal, o convidado será o atacante do Paysandu, Vitor Feijão. O programa abordará a última rodada da primeira fase do quadrangular final da Série C, que terminou com vitória do Paysandu contra o Ypiranga-RS, além de empate do Remo diante do Londrina.

O programa começa às 18h, por meio do YouTube de OLiberal.com e do Sistema Liberal de Rádio.