Uefa sorteia confronto de mata-mata da Liga Europa e Barcelona encara o Napoli antes das oitavas

A Uefa sorteou os confrontos da Liga Europa e o Barcelona encara o Napoli no confronto de mata-mata que vale vaga nas oitavas de final do torneio. O Sevilla, maior campeão da competição e que tem a chance de fazer uma final em casa, duela contra o Dínamo Zagreb.

O Borussia Dortmund, de Erling Haaland, também chega como um dos grandes favoritos e enfrenta o Rangers. A Atalanta, equipe que conseguiu boas campanhas nas últimas Champions League, encara o Olympiacos e é grande favorita no confronto.

Os confrontos de ida serão realizados no dia 17 de fevereiro, enquanto a volta será no dia 24 do mesmo mês. Após a definição dos resultados dos dezesseis avos de finais, os classificados serão sorteados com os clubes que terminaram a fase de grupos da Europa League na liderança e que já estão garantidas nas oitavas de final.



Lyon, Monaco, Spartak Moscou, Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen e West Ham entram em campo pelo torneio da Uefa apenas nos dias 10 e 17 de março. O sorteio das oitavas de final acontece no dia 25 de fevereiro.



CONFIRA OS CONFRONTOS DO MATA-MATA DA LIGA EUROPA:

​Sevilla x Dínamo Zagreb

Atalanta x Olympiacos

RB Leipzig x Real Sociedad

Barcelona x Napoli

​Zenit x Betis

Dortmund x Rangers

​Sheriff x Braga

​Porto x Lazio