Ucrânia x Irlanda: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/06) pela Liga das Nações

As seleções Ucrânia x Irlanda entram em campo hoje, terça-feira (14/06), para disputar a 4° rodada da Liga das Nações. A partida iniciará às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio ŁKS, em Łódź, Polônia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Ucrânia x Irlanda ao vivo?

A partida Ucrânia x Irlanda pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Ucrânia x Irlanda chegam para o jogo?

Ucrânia venceu a Irlanda por 1 a 0 em sua estreia pela Nations League. Depois, venceu a Armênia por 3 a 0.

Já a Irlanda perdeu para a Armênia e a Ucrânia por 1 a 0. Na terceira rodada, venceu a Escócia por 3 a 0.

Prováveis escalações

Ucrânia: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mylolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk. Técnico: Oleksandr Petrakov.

Irlanda: Kelleher; Egan, Collins, O'Shea; Browne, Knight, Hendrick, Molumby, McClean; Robinson, Parrott. Técnico: Stephen Kenny.

Ficha técnica - Ucrânia x Irlanda

Liga das Nações

Local: Estádio ŁKS, em Łódź, Polônia

Data/horário: 14 de junho de 2022, às 15h45