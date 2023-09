Ucrânia x Inglaterra: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (09/09) pela Eurocopa

Ucrânia x Inglaterra disputam hoje, sábado (09/09), a 5° rodada das eliminatórias da Eurocopa. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ucrânia x Inglaterra ao vivo?

A partida entre Ucrânia x Inglaterra poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Ucrânia x Inglaterra chegam para o jogo?

A Ucrânia é a vice-líder do Grupo C das eliminatórias da Eurocopa com 2 vitórias, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já a Inglaterra lidera o mesmo grupo, venceu todas as suas partidas, marcou 15 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez.

Ucrânia x Inglaterra: prováveis escalações

Ucrânia: Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Krystov e Mykolenko; Stepanenko, Sydorchuk e Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov e Vanat. Técnico: Serhiy Rebrov.

Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Maguire e Chilwell; Bellingham, Rice e Henderson; Saka, Rashford e Kane. Técnico: Gareth Southgate.

FICHA TÉCNICA

Ucrânia x Inglaterra

Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia

Data/Horário: 09 de setembro de 2023, 13h