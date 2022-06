Turquia x Lituânia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/06) pela Liga das Nações

As seleções Turquia x Lituânia entram em campo hoje, terça-feira (14/06), para disputar a 4° rodada da Liga das Nações. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna, Turquia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Turquia x Lituânia ao vivo?

A partida Turquia x Lituânia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Turquia x Lituânia chegam para o jogo?

Turquia está invicta e sem empates pela Liga das Nações. Na sua estreia, venceu Ilhas Faroé por 4 a 0. Depois, venceu Lituânia por 6 a 0 e Luxemburgo por 2 a 0.

Fora sua derrota de 6 a 0 para a Turquia, a Lituânia perdeu para Luxemburgo por 2 a 0 e para a Ilhas Faroé por 2 a 1.

Escalações

Turquia: Bayindir; Çelik, Ayhan, Söyüncü e Kadioglu; Ünder, Özcan, Çalhanoğlu e Arktürkoğlu; Dervişoğlu; Dursun. Técnico: Stefan Kuntz.

Lituânia: Bartkus; Barauskas, Klimavicius, Girdvainis e Baravykas; Milasius, Uzèla, Mégelaitis e Lasickas; Cernych e Golubickas. Técnico: Valdas Ivanauskas.

Ficha técnica - Turquia x Lituânia

Liga das Nações

Local: Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna, Turquia

Data/horário: 14 de junho de 2022, às 15h45