Tuna vence Sport Real e fica apenas 90 minutos do retorno ao Parazão de 2021

A Tuna venceu o Sport Real, no Souza, e obtém vantagem importantíssima na semifinal da Segunda Divisão do futebol paraense. No jogo de volta, na quarta-feira (16), a lusa joga pelo empate ou então por uma derrota de 1 a 0 que estará de volta ao Campeonato Estadual de 2021.

A lusa marcou 2 a 0 no Andorinha com os gols marcados no segundo tempo. O primeiro com Amauri, aos 16 minutos, concluindo uma jogada iniciada por Pedrinho em alta velocidade.

Aos 43 minutos, Willian, antes entrou no lugar de Amauri, fez bom proveito do lance criada por Lukinha e decretou o placar final de 2 a 0 os tunantes.

A Tuna não pôde contar com Paulo Rangel, lesionado, foi superior ao adversário todo tempo. Criou várias oportunidades, diferente do Sport Real que apenas em dois lances, todos no segundo tempo, ameaçou o gol de Jader.

Marcos José Soares de Almeida dirigiu a partida com cartões amarelos para Alexandre Pinho, da Tuna, Clayton, Andrey, Thalyson Carioca, do Sport Real.