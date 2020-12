Tuna vence o Fonte Nova e está classificada para a semi da Segundinha

A Lusa está viva! O domingo (6) foi de muita ralação para a Tuna Luso, que venceu o Fonte Nova por 3 a 0, no estádio Francisco Vasques e se garantiu na semifinal da Segundinha.

O sonho de retornar à elite do futebol paraense segue vivo na Vila Olímpica. A Tuna conseguiu reverter o placar de 2 a 0 conquistado pelo Fonte Nova no primeiro jogo das quartas de finais da Segunda Divisão do Parazão e está classificada.

A Lusa foi todo ataque no primeiro tempo. Precisando reverter o placar, a Tuna pressionou bastante o Fonte Nova e teve a chance de abrir o marcador com Paulo Rangel, que perdeu mais um pênalti, logo aos cinco minutos, defendido pelo goleiro Dida. Mas o gol não demorou a sair, Lukinha pegou a sobra de escanteio e acertou o canto, aos 18 minutos.

O clube cruzmaltino permaneceu em cima do adversário, mas o primeiro tempo finalizou com a Tuna vencendo pelo placar simples. Na segunda etapa brilhou mais uma vez a estrela do meia Lukinha, que acertou um chute forte e marcou o segundo, aos 11 minutos, 2 a 0 para a Lusa.

O Fonte Nova então decidiu atacar e levou perigo em bolas alçadas na área e em chutes de longa distancia. Com o placar de 2 a 0 a partida estava indo para os pênaltis, mas o atacante Paulo Rangel se redimiu aos 36 minutos, quando recebeu na área marcou o terceiro da Lusa.

PRESSÃO

O Fonte Nova foi todo ataque para tentar diminuir o marcador e levar o jogo para as penalidades. No último minuto o goleiro Dida foi para o ataque e no escanteio marcou o gol de cabeça, mas a arbitragem marcou falta de ataque e anulou o gol. Equipe da Arara Azul reclamou bastante, mas o jogo terminou 3 a 0 para a Tuna.

Com a classificação confirmada, a Águia Guerreira espera o classificado de Sport Real x Clube Atlético Paraense, que jogam na tarde de hoje, em Parauapebas. No primeiro jogo o Sport Real venceu por 2 a 0.