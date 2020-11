Tuna vence o Caeté e fica próxima da classificação para a segunda fase da Segundinha

De virada, a Tuna Luso venceu o Caeté por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira, em jogo realizado no estádio do Souza. Os gols foram marcados por Paulo Rangel, para a Águia, e por Carlos Andrey, para o time bragantino. A Tuna precisa agora de um empate na próxima rodada para seguir na Segunda Divisão do Campeonato Paraense de Futebol.

O jogo demorou para começar por causa de um forte temporal que caiu durante a tarde. E o Caeté caiu na frente com Carlos Andrey. Mas o atacante Paulo Rangel está inspirado e marcou dois gols, para garantir a terceira vitória do time cruzmaltino.

Com o resultado, a Tuna soma nove pontos e ficou na segunda colocação da chave A2. É a mesma pontuação do Caeté, que é o primeiro colocado da chave por causa dos critérios de desempate.

O próximo compromisso da Tuna será no sábado (21) contra o Pinheirense, no Abelardo Conduru, em Icoaraci. Já o Caeté está de folga na rodada.

Chave A3

O outro jogo da tarde foi entre Paraense e Vênus, no estádio Humberto Parente, em Abaetetuba. O Paraense venceu por 2 a 1. Os gols foram de Biro e Bruno para o Paraense e Silvio marcou para o Vênus.