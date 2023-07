Tuna vence Humaitá-AC, aumenta invencibilidade e fica perto de classificação na Série D

A Tuna Luso está muito próximo de confirmar a classificação para a segunda fase da Série D do Brasileiro. A Águia Guerreira venceu, neste sábado (1), o Humaitá-AC, pela 11ª rodada do Grupo A1, por 2 a 0 e abriu larga vantagem para o primeiro time fora do G4. Paulo Rangel e Emerson Nike marcaram os gols cruzmaltinos no Souza, em partida realizada durante a tarde em Belém.

O placar deixou a Tuna 8 pontos à frente do 5ª colocado do Grupo A1 faltando três rodadas para o fim da etapa classificatória, ou seja, a Lusa está a um empate de confirmar uma posição entre as equipes que irão ao mata-mata da Quarta Divisão nacional.

Além dos 22 pontos, a Lusa também confirma a grande fase no Brasileiro. Depois de quase ser rebaixado no Parazão, o time agora comandado por Júlio César Nunes está há 10 jogos sem perder, sendo 6 vitórias e quatro empates. O Humaitá-AC, com a derrota, mantém os 14 pontos e corre o risco de terminar a rodada fora do G4.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. Na 12ª rodada o Humaitá pega outro paraense, o Águia de Marabá, desta vez em casa, no Acre. A partida será no próximo sábado, dia 8, às 18h, no Florestão, em Rio Branco (AC). No dia seguinte a Tuna , novamente em Belém, recebe o São Francisco-AC, às 15h, no Souza.