Tuna perde para o Moto Club-MA em Belém e afunda na lanterna da Série Do do Brasileiro

Não foi dessa vez em que a Tuna Luso conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe paraense perdeu mais uma, dessa vez para o Moto Club-MA, pelo placar de 2 a 0, na tarde deste sábado (25), no Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém, e continua segurando a lanterninha do grupo 2 da competição nacional.

VEJA MAIS

Após uma semana conturbada, com saídas de jogadores, membros da comissão técnica e troca de farpas entre diretoria e atletas que deixaram o clube, a Lusa não conseguiu dar uma resposta esperada à sua torcida e decepcionou mais uma vez jogando em casa. O clube maranhense construiu o marcador todo ainda na primeira etapa da partida, em dois gols rápidos. O primeiro foi marcado por Mário Sérgio, aos 31 minutos e em seguida Ronald, aos 37 minutos, fez o segundo do clube rubro-negro, fechando o placar.

A equipe nordestina é a líder isolada do grupo 2 da Série D com 15 pontos conquistados em sete partidas disputadas. Já a Tuna Luso Brasileira é a lanterninha da competição com apenas dois pontos em sete partidas e fechou o primeiro turno sem saber o que é um triunfo. Na próxima rodada, a oitava da competição, marca a abertura do returno e Moto Club x Tuna voltam a se enfrentar, dessa vez no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), no domingo (5), às 17h.