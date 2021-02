Domingão no Souza: Tuna fará amistoso contra o Santa Rosa

A Tuna Luso, uma das novidades no Parazão de 2021, após sete anos fora da elite, está se organizando para a competição sob o comando do técnico Robson Melo com objetivo de colher bons resultados no certame estadual.

Neste domingo (14), o time luso faz um jogo-treino diante do Santa Rosa, no estádio do Souza, a partir das 9h30. Devido os protocolos sanitários e decreto estadual que proíbe aglomeração, não será permitida presença de pessoas alheias aos dois times.

Robson Melo, técnico que levou a Tuna ao título de campeã da Segundinha de 2020, já não conta com a mesma equipe que conquistou o título - em compensação, ganhou novos atletas entre eles o zagueiro Dedé, Wellington Pará, volante, Índio Potiguar, Luan Quintas, Jayme, atacantes, Léo Rosa, lateral.

O zagueiro Renan e o volante Kauê estão fora do jogo treino por lesões. Ambos passam por tratamento médico. A Lusa estreia no Parazão no domingo (28) contra o Águia, de Marabá. O jogo está marcado para às 16h, contudo, sem local definido. O mando de campo é time marabaense.