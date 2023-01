Tuna Luso: sem Parazão à vista, Josué Teixeira aprova amistoso contra o Paysandu; veja

A Tuna Luso terá um terceiro amistoso na pré-temporada antes do início do Campeonato Paraense. Depois de perder para o Tesla por 4 a 2 e para o time amador do Badalados, por 2 a 1, a Águia Guerreira terá o rival bicolor como teste de fogo. O encontro entre Tuna e Paysandu será neste domingo (29), a partir das 9h30, no estádio da Curuzu. Do lado bicolor, será o segundo amistoso antes do Parazão começar.

Na visão do técnico Josué Teixeira, o compromisso com o rival servirá de termômetro para avaliar a formação do elenco, fazer ajustes táticos e verificar as condições físicas do elenco, que até o momento não apresentou um futebol satisfatório e terá algumas baixas para o duelo.

VEJA MAIS



"É importante um clássico amistoso. Fiz umas projeções para esta semana, infelizmente não teremos três jogadores, mas a gente vai com uma equipe forte, respeitando o adversário nesse processo de início de temporada. Foi muito importante conseguir marcar esse amistoso.", explica o comandante da Tuna.

Ainda que o retrospecto não seja favorável ao clube, Josué aposta no compromisso e enxerga no time uma evolução substancial para a disputa do certame.

"Agora é fazer um bom jogo, fazer uma boa preparação e deixar a equipe mais afinada para estrear na competição, provavelmente no próximo final de semana", encerra.