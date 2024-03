Tuna Luso lança camisa especial em apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Em uma aula de inclusão, a Tuna Luso lançou uma nova camisa nesta quinta-feira (28). O modelo especial faz alusão às pessoas que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA), demonstrando o apoio do clube à causa.

Na camisa, especial para o abril azul, mês de conscientização sobre o autismo, é possível observar detalhes como o quebra-cabeça colorido, simbolo que representa a luta pelos direitos da pessoa com Espectro Autista, e uma inscrição com a frase “lugar de autista é em todo lugar”. O clube ainda não anunciou o valor e nem quando deve começar a vender o modelo.

A equipe cruz-maltina enfrenta o Clube do Remo, nesta quinta-feira (28), em busca de uma vaga na grande final do Parazão, a partida é a primeira de dois jogos, com a decisão marcada para o próximo domingo (31). A bola rola a partir das 20h, no Estádio do Mangueirão.