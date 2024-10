Tuna Luso encara o São Paulo pelas quartas da Copa do Brasil sub-20; Ingressos estão à venda

Nesta quinta-feira (31), a Tuna Luso enfrentará o São Paulo às 15h30, no estádio Francisco Vasques, em Belém (PA), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O clube paraense, que será o mandante neste primeiro confronto, iniciou a venda de ingressos na terça-feira (29). O jogo está programado para ocorrer no Estádio do Souza, em Belém.

Em sua primeira participação na Copa do Brasil Sub-20, a Tuna Luso já alcançou as quartas de final, eliminando Rondoniense e Sparta-TO nas etapas iniciais. O clube quer manter o bom momento e avançar ainda mais na competição nacional.

O sucesso da Águia do Souza reflete um trabalho consistente. Sob o comando do técnico Ignácio Neto, o time triunfou recentemente no Parazão Sub-20 de 2023 com 100% de aproveitamento, além de erguer os troféus da Copa Pará - Região Metropolitana e da Supercopa Grão Pará, todos na categoria sub-20.

Para o confronto contra o São Paulo, o técnico Ignácio Neto aposta na força do Estádio do Souza, onde a Tuna Luso, acostumada ao gramado pesado e ao ambiente compacto, espera ganhar uma vantagem competitiva.

O São Paulo, por sua vez, segue invicto na Copa do Brasil Sub-20. Na primeira fase, venceu o Londrina por 6 a 1 e, em seguida, superou o Criciúma com placares de 4 a 0, fora de casa, e 3 a 1, em Cotia. Além da competição nacional, o Tricolor paulista também disputa o Campeonato Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo (3), às 20h, em Cotia, pela semifinal, após empate em 4 a 4 no primeiro jogo.

Ficha Técnica

Data: 31/10/2024

Hora: 15h30

Local: estádio Francisco Vasques

Cidade: Belém