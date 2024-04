Tuna Luso encara o Santa Rosa em busca de vaga na final da Copa Grão-Pará; saiba mais

Em busca da vaga na grande final da Copa Grão-Pará, a Tuna Luso encara o Santa Rosa nesta quinta-feira (4), a partir das 10h, no Estádio do Souza, em Belém. A competição reúne os eliminados do Campeonato Paraense 2024, e as equipes buscam alcançar o troféu da competição, que garante ao grande vencedor da competição uma vaga na Copa do Brasil 2025.

A equipe da Tuna chega para a Copa Grão-Pará já na semifinal por ter avançado até a penúltima fase do Parazão, tendo sido eliminada pelo Clube do Remo. A Águia do Souza chegou a ter boas chances na partida contra a equipe azulina, mas não conseguiu finalizar e acabou sendo eliminada na semifinal do Paraense.

Já o Santa Rosa, eliminado ainda nas quartas de final do Parazão, conquistou a vaga na semifinal após disputar a primeira fase da Copa Grão-Pará contra a equipe do Caeté. A partida terminou empatada sem gols no tempo regulamentar e acabou indo para os pênaltis, onde o Santinha venceu por 3 a 1.

Agora duas equipes buscam agora garantir a vaga na final da competição, que segue um formato de jogos únicos, todos “mata-mata”. O grande vencedor, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil 2025, conquista também uma cota mínima de participação no torneio, valor que se aproxima de R$ 800 mil.

Ficha técnica

Copa Grão-Pará - semifinal

Tuna Luso x Santa Rosa

Data: quinta-feira (4)

Hora: 10h

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém

Tuna Luso: Iago Hass, Guilherme, Dedé, Marlon, Renan, Saint, Jayme, Tiago Bagagem, Chula, Germano, Gabriel Furtado. Técnico: Julio Cesar Nunes

Santa Rosa: Afonso, David, Diego Macedo, Diego Pracarolli, Alysson, Davi, Cristian Moura, Flávio, Vandinho, Sorriso e Rogério. Técnico: Netão.