Tuna Luso acerta com ex-meia do Remo, revelado no Baenão; veja

Por meio das suas redes sociais, a Tuna Luso anunciou a contratação do meia-atacante Jayme, que foi revelação do Remo. No entanto, o atleta já passou por vários clubes e, por último, estava no Linense-SP.

Jayme tem 27 anos é um meia-direita ofensivo. Tem na velocidade a sua principal característica. Não é a primeira vez que passa pela Tuna. Ele jogou no estádio do Souza em 2018. Jayme é fruto da base do Clube do Remo, sendo que surgiu para o futebol em 2010.

No seu último clube, o Linense, Jayme fez seis jogos e marcou apenas um gol.