Tuna empata fora de casa e continua no G-4 do Grupo 1 da Série D

Em jogo válido pela oitava rodada da Série D, a Tuna empatou em 1 a 1 com o Princesa do Solimões-AM, fora de casa, na noite desta quarta-feira (14). A partida foi disputada no estádio Gilberto Mestrinho, localizado em Manacapuru, interior do Amazonas.

Os torcedores presentes puderam presenciar um duelo acirrado, com todos os gols sendo marcados na primeira etapa do jogo. Aos 13 minutos, Emerson abriu o placar para a Águia Guerreira, colocando o time visitante em vantagem. No entanto, aos 39 minutos, Jonas, do Princesa do Solimões-AM, conseguiu o empate.

VEJA MAIS

Com o resultado, a Tuna se mantém no G-4 do Grupo 1, ocupando a terceira colocação, com 13 pontos conquistados em oito jogos disputados. Já o Princesa do Solimões-AM permanece na quinta posição, somando nove pontos em oito partidas.

Próximo confronto

A próxima partida da Tuna na Série D está marcada para o domingo (18) às 15h, contra o São Raimundo-RR. O confronto será realizado no estádio Souza, em Belém. Mesmo perdendo no final de semana, a Gloriosa terminará a nona rodada da Quarta Divisão dentro do G-4.