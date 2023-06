Há seis jogos invicta, Tuna quer manter boa sequência na Série D diante do Princesa, fora de casa

Clima de final! É assim que a Tuna encara a partida contra o Princesa do Solimões-AM, pela oitava rodada da Série D. Nesta quarta-feira (14), as equipes se enfrentam, às 20h, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

O confronto é uma espécie de "repeteco" do duelo entre as equipes que ocorreu no último domingo (11), em Belém, e terminou com vitória da Tuna, pela sétima rodada da Quarta Divisão. Agora, fora de casa, a Águia do Souza quer sair mais uma vez de campo com os três pontos, para se consolidar no G-4 da competição.

Com a vitória na última rodada, a Tuna subiu à terceira colocação do Grupo 1 do torneio. A Gloriosa, inclusive, está a quatro pontos do Princesa, primeiro time fora da zona de classificação à próxima fase. Por conta disso, a comissão técnica Cruzmaltina avalia a partida como fundamental para os planos da equipe no campeonato.

Após o treino desta terça-feira (13), na véspera da partida, o treinador da Tuna, Júlio Cézar, disse que o maior desafio enfrentado pela comissão técnica é a recuperação física dos jogadores, que atuaram no último domingo. Apesar disso, ele confia em mais uma vitória da Águia Guerreira.

"É um jogo decisivo pra gente. Vimos aqui em Belém que o time do Princesa tem qualidade e nos deu muitas dificuldades. Agora é ajustar o básico, por meio de vídeo, conversa, e fazer um bom jogo na quarta. Estamos trabalhando com a fisioterapia para recuperar os atletas, mas temos certeza que possuímos um elenco qualificado, que está focado no nosso objetivo principal, que é classificação", finalizou.

Baixa importante

Antes da partida contra a Tuna, o Princesa teve um importante desfalque. O atacante Aleílson, conhecido da torcida paraense por passagens em Remo e Paysandu, pediu dispensa da equipe. No comunicado, o jogador alegou problemas pessoais.

Com a camisa do Tubarão, Aleílson disputou 21 jogos e marcou nove gols. O atacante foi o vice-artilheiro do Amazonense, com sete gols.

Ficha técnica

Princesa do Solimões-AM x Tuna

8ª rodada da Série D do Brasileirão

Data: 14 de junho de 2023

Hora: 20h

Local: Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru

Arbitragem: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Auxiliares: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Hugo Agostinho Chaves da Paixao (AM)

Princesa do Solimões: Waldson; Tico, Eric, Ivanzinho e Wesley; Leonardo Vinícius, Koffi, Banguelê e Marcelinho; Luquinha e Jonas Moreira. Técnico: Aderbal Lana

Tuna Luso: Jefferson, Daelson, Dedé, Pedrinho e Marlon; Cássio, Kauê, Samuel e Lukinha; Edrean e Enzzo. Técnico: Júlio Cezar.