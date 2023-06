Tuna vence o Princesa no Souza e se consolida no G-4 da Série D do Brasileiro

A Tuna venceu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série D. A Lusa derrotou o Princesa do Solimões-AM, por 1 a 0, na tarde deste domingo (11), no Estádio Francisco Vasques, em Belém, pela 7ª rodada da competição e se consolidou no G4 do grupo 1.

A Águia do Souza está há seis jogos sem perder e caminha firme na competição em busca da classificação para a segunda fase. O gol da vitória da Lusa foi marcado pelo atacante Paulo Rangel, aos 36 minutos do segundo tempo, após receber na entrada da área e chutar de bico, a bola desviou no zagueiro do Princesa e enganou o goleiro.

Com a vitória, a Tuna Luso chega aos 12 pontos em sete partidas e ocupa na terceira 3ª posição do grupo 1. O próximo compromisso da Tuna no Brasileiro da Série D será contra o próprio Princesa do Solimões, na quarta-feira (14), às 20h, no Estádio Gilbertão, na cidade de Manacapuru (AM).