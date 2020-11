Tuna empata com Pinheirense e segue no Campeonato Paraense da Segunda Divisão

O susto de ficar ainda na primeira fase da Segundinha, com aconteceu ano passado, foi superado pela a Tuna que avança no Campeonato `Paraense da Segunda Divisão de 2020.

A classificação tunante veio com o empate de 0 a 0 com o Pinheirense no jogo disputado na manhã de sábado (21) no estádio Abelardo Conduru, em Icoaraci.

A Tuna chegou aos 10 pontos no grupo A, ficando em primeiro lugar. O Caeté foi o segundo com 9.

Jogo

Precisando vencer, o Pinheirense se lançou ao ataque em busca dos gols, mas foi da Tuna os melhores lances de gols. Paulo Rangel, aos 16 minutos, mandou uma bola para fora. Depois Pedrinho desperdiçou outra chance.

No segundo tempo, o General da Vila era o que mais insistia quando tinha a posse bola, mas não levava perigo ao gol do Jader.

O Pinheirense fez mudanças na equipe, contudo, não conseguiu furar o bloqueio tunante.

Olivaldo José Alves de Moraes dirigiu o jogo. Caio, do General; Pedrinho e Renan, da Tuna, receberam cartão amarelo.