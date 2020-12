Tuna anuncia venda de ingressos virtuais para o jogo da semifinal da Segundinha

futebol

Do Flamengo até 2025, Pedro projeta sequência do 'sonho': 'Fazer gol, jogar bem e dar o máximo por mais títulos'

Artilheiro do Flamengo em 2020, com 20 gols, Pedro foi recompensado com o esforço da diretoria para mantê-lo no clube, exercendo o direito de compra junto à Fiorentina (ITA)