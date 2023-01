Troyes x Olympique: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/01) pela Ligue 1

As equipes Troyes x Olympique de Marseille disputam nesta quarta-feira (11/01) a 18° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio de l'Aube, em Troyes. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Troyes x Olympique ao vivo?

A partida Troyes x Olympique pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Troyes x Olympique​​ chegam para o jogo?

Troyes ocupa a 13° posição da Ligue 1 com 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 29 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já Olympique de Marseille está em 3° lugar no campeonato e acumula 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, além de 34 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias.

Escalações

Troyes: Gallon; Baldé, Porozo, Brown e Conté; Kouamé, Chavalerin e Rony Lopes; Mama Baldé, Odobert e Ike Ugbo. Técnico: Patrick Kisnorbo.

Olympique: Pau López; Mbemba, Gueye e Balerdi; Kaboré, Valentin Rongier, Jordan Veretout e Kolašinac; Guendouzi, Ünder e Alexis Sánchez. Técnico: Igor Tudor.

FICHA TÉCNICA

Troyes x Olympique de Marseille

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio de l'Aube, em Troyes

Data/Horário: 11 de janeiro de 2023, 17h