PSG x Angers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/01) pela Ligue 1

As equipes Paris Saint-Germain x Angers disputam nesta quarta-feira (11/01) a 18° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir PSG x Angers ao vivo?

A partida PSG x Angers pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como PSG x Angers​​ chegam para o jogo?

PSG lidera a Ligue 1 com 14 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 13 gols sofridos. A única derrota da equipe ocorreu na última rodada, quando Lens lhe venceu por 3 a 1.

Já Angers é o lanterna da competição e acumula um total de 2 vitórias, 2 empates e 13 derrotas, além de 16 gols marcados e 37 gols sofridos.

Escalações

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Sergio Ramos e Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Messi; Ekitike e Neymar. Técnico: Christophe Galtier.

Angers: Bernardoni; Bamba, Hountondji, Blazic e Doumbia; Mendy e Bentaleb; El Melali, Hunou e Thioub; Sima. Técnico: Abdel Bouhazama.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Angers

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris

Data/Horário: 11 de janeiro de 2023, 17h