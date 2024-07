Trinta anos do Tetra: Veja quais eram os jogadores do Brasil na Copa de 1994

A Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, é uma das edições mais memoráveis da história do torneio, especialmente para os torcedores brasileiros. A Seleção Brasileira, sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, conquistou o tetracampeonato mundial após 24 anos de espera. Este título não apenas consolidou o Brasil como uma das potências do futebol, mas também destacou um elenco repleto de talentos que se tornaram lendas do esporte.

A equipe que levou a taça era composta por 22 jogadores, cada um desempenhando um papel crucial durante a competição. O goleiro Taffarel foi uma figura central na defesa, famoso por suas defesas decisivas, especialmente nas penalidades contra a Itália na final.

No meio-campo, Dunga e Mauro Silva formaram uma sólida retaguarda. Dunga, além de capitão, era conhecido por sua liderança em campo e sua capacidade de distribuição de jogo. Mauro Silva, um volante incansável, tinha a função de desarmar os ataques adversários.

Mais a frente, o time contava com jogadores como Rai, que trouxe criatividade e visão de jogo, e Bebeto, cuja habilidade em finalizar e fazer jogadas de efeito se destacou, especialmente na famosa celebração do "bebê" após marcar gols. Romário, o artilheiro do torneio com cinco gols, foi a grande estrela do ataque brasileiro.

Na ponta, outros jogadores como Cafu e Branco também tiveram um papel essencial. Cafu, que se tornaria o primeiro jogador a disputar três finais de Copa do Mundo, era um lateral direito incansável, conhecido por sua velocidade e resistência. Branco, por sua vez, se destacou não apenas na defesa, mas também por seus cruzamentos precisos e pela cobrança de falta que resultou em um gol crucial na fase de grupos.

A final da Copa do Mundo, realizada no dia 17 de julho de 1994, no Rose Bowl, em Pasadena, California, contra a seleção da Itália, ficou marcada pela tensão e pela emoção. O jogo terminou 0 a 0 após a prorrogação, levando a disputa para os pênaltis. A habilidade de Taffarel, que defendeu dois pênaltis, garantiu a vitória do Brasil por 3 a 2, selando assim o tetracampeonato.

Veja o elenco do Brasil na Copa do Mundo de 1994:

Goleiros: Gilmar, Taffarel e Zetti

Zagueiros: Aldair, Márcio Santos, Ricardo Rocha e Ronaldão

Laterais: Branco, Cafu, Jorginho e Leonardo

Meio Campo: Dunga, Evandro Mota, Mauro Silva, Mazinho, Paulo Sérgio, Júnior, Raí e Zinho

Atacantes: Bebeto, Müller, Romário, Ronaldo e Viola

Técnico: Carlos Alberto Parreira