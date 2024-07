Trinta anos do Tetra: implementação do Plano Real, eleição de FHC e morte de Senna marcaram 1994

O ano de 1994 foi importante para o brasileiro. Além de marcar a conquista da Copa do Mundo, título que não era vencido pela Seleção há 24 anos, o país passava por transformações importantes, sobretudo no ponto de vista político e econômico. No campo do esporte, Ayrton Senna, ídolo nacional, morreu em uma prova da Fórmula 1.

Em 1994, o Brasil estava no início de sua jornada democrática após 21 anos de regime militar. A eleição presidencial daquele ano foi um marco, levando Fernando Henrique Cardoso à presidência.

A vitória de FHC representou não apenas a continuidade do processo de redemocratização iniciado em 1985, mas também a esperança de estabilidade política e econômica. O país enfrentava a hiperinflação e a implementação do Plano Real, em julho de 1994, trouxe um alívio tão esperado à população, introduzindo o real como moeda e iniciando um período de estabilidade econômica que impulsionaria o crescimento nos anos seguintes.

No mesmo ano, o Brasil também vivenciou uma tragédia que comoveu o país: a morte de Ayrton Senna, ícone do automobilismo mundial. Em maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, Senna sofreu um acidente fatal que deixou o Brasil em luto. Sua morte provocou uma onda de tristeza nacional e demonstrou o impacto que personalidades públicas podem ter na identidade coletiva de uma nação.

Copa do Mundo

Apesar das adversidades, a seleção brasileira perseverou. No dia 17 de julho de 1994, no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, o Brasil enfrentou a Itália na final da Copa do Mundo. Após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, o Brasil venceu por 3 a 2 nos pênaltis, conquistando seu quarto título mundial. A vitória trouxe um sentimento de unidade e orgulho nacional em um momento de desafios e incertezas.