Tri-vice e acesso à Série B na mesma temporada: Remo e Paysandu já provaram o 'sabor'

Tri-vice e acesso à Série B já aconteceu com o Paysandu em 2014

A temporada 2020 terminou para o Remo na última quarta-feira (24), na derrota nos pênaltis para o Brasiliense-DF, na final da Copa Verde, no Mangueirão. O Leão Azul terminou o ano com o saldo positivo, conquistando o principal objetivo que foi o acesso à Série B, por outro lado o torcedor questiona bastante o foto do clube ter ficado no “quase” nas finais do Parazão diante do Paysandu, Série C contra o Vila Nova-GO e Copa Verde diante do Brasiliense. Mas isso já tinha ocorrido no futebol paraense.

Assim como o Remo, o Paysandu conquistou três vices em uma temporada e também conquistou subir de divisão. Em 2014, ano do centenário do Paysandu, o clube conseguiu o tão sonhado acesso à Série B, mas não teve êxito nas finais e não levantou nenhuma taça. Naquele ano o Papão perdeu o Parazão para o Remo, a Copa Verde para o Brasília-DF e a Série C para o Macaé-RJ.

Outras curiosidades sobre é que os dois clubes paraenses perderam as finais para clubes da capital federal e nas decisões de pênaltis. As finais da Série C com Papão e Leão foram perdidas no Mangueirão.

OUTRO LADO DA MOEDA

Assim como os clubes já foram três vezes vice em uma temporada, o Paysandu conquistou a tríplice coroa em 2002. O Papão chegou em três finais e conquistou três títulos. O primeiro foi o Parazão diante da Tuna Luso, o segundo a Copa Norte contra o São Raimundo-AM e a Copa dos Campeões do Brasil enfrentando o Cruzeiro-MG.