Três partidas movimentam interior do estado pela terceira rodada do Parazão 2023; veja mais

A quarta-feira terá bola rolando pelo interior do estado. Três jogos movimentam a terceira rodada do Campeonato Paraense. Todos os jogos começam às 15h30. No estádio Diogão, em Bragança, o Caeté recebe o Independente. Já no Parque do Bacurau, será a vez de Cametá e Itupiranga se enfrentarem. Por fim, no Complexo Esportivo do Japiim da Estrada, entram em campo Castanhal e São Francisco.

Na primeira partida está em jogo a sobrevivência do Galo Elétrico, que ainda não venceu neste Parazão. Em dois jogos, o time comandado pelo técnico Léo Goiano conseguiu um empate e sofreu uma derrota para o Remo, na primeira rodada. Os resultados deixam o time momentaneamente na terceira posição do grupo C, com apenas um ponto, à frente do lanterna Tapajós.

Enquanto uns lutam pela sobrevivência, outros, no caso o Caeté, lutam para encostar no Clube do Remo, líder do grupo A, com seis pontos. Se vencer, o time de Emerson Almeida encosta na pontuação e garante uma situação mais confortável para o restante da primeira fase. Na rodada anterior, o Caeté venceu o Tapajós por 3 a 2.

Outra partida da rodada coloca em campo o Cametá, que vem colado no Águia de Marabá, praticamente dividindo a liderança do grupo B, ambos com quatro pontos. Para o desafio, o técnico Rogerinho Gameleira deve vir com força total, além do reforço extra das arquibancadas. Nos jogos disputados em casa, o Cametá tem tido boa presença de público, o que torna a vida dos adversários um pouco mais complicada, sobretudo contra um adversário que não anda muito bem das pernas neste Parazão.

Em duas partidas, o Itupiranga obteve apenas um empate, não sendo suficiente para lhe tirar da incômoda lanterna do grupo A, com apenas um ponto, o técnico Wando Costa ainda terá que reverter a perda de um jogador importante. Na partida contra o Paysandu, Lukinhas recebeu o cartão vermelho e está fora do compromisso, para o desespero da diretoria do clube, que vem manifestando seguidas críticas sobre a arbitragem do estadual.

Por fim, também às 15h30, Castanhal e São Francisco entram em campo na condição de opostos. O Japiim da Estrada tem a seu favor a condição do jogo em casa, mas pesa também a obrigação de vencer para se distanciar na primeira posição do grupo C. Atualmente, o time do técnico Hermes Junior é o líder da chave, mas sem ter vencido neste Parazão.

Foram dois empates em dois jogos, o que deixa o time em situação vulnerável, caso o São Francisco consiga envolver o adversário longe de casa. Mesmo vindo de derrota para o Remo, o técnico Samuel Cândido pretende levar um time ofensivo, sem baixas, para sair da indigesta lanterna do grupo B, mesmo tendo vencido a primeira partida contra o Caeté.