Em partida movimentada, Caeté bate Tapajós de virada e vence a primeira no Parazão 2023

Uma partida movimentada marcou a segunda rodada do Parazão 2023. Neste sábado (11), no estádio Diogão, em Bragança, o Caeté venceu o Tapajós por 3 a 2, de virada, e garantiu a primeira vitória nesta edição do torneio. Fernando Portel, Leandro Cearense e Rivaldo marcaram para o Índio Caeteuara, enquanto Ryan marcou os dois do Boto Santareno.

Com o resultado, o Caeté assumiu temporariamente a segunda colocação do Grupo A, com três pontos conquistados. A equipe do nordeste do Pará pode, no entanto, cair de posição em caso de vitória do Bragantino, clube da mesma cidade, que joga no domingo (12), contra o Castanhal, também no estádio Diogão.

Já o Tapajós, que acumula duas derrotas em duas partidas disputadas neste Parazão, caiu para a lanterna do Grupo C, com nenhum ponto conquistado. O clube santareno desceu uma posição na tabela devido ao empate do Independente de Tucuruí, que enfrentou o Cametá no mesmo horário.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima semana. O Tapajós terá um duro desafio diante do Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém, na terça-feira (14), às 20h. Já o Caeté entra em campo no dia seguinte, na quarta-feira (15), contra o Independente de Tucuruí, às 15h30, novamente no estádio Diogão.