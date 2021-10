Três jogos abrem terceira rodada da Segundinha nesta sexta; veja os resultados

Três jogos abriram a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a "Segundinha", nesta sexta-feira (22). Ao contrário do que vinha ocorrendo nas últimas partidas, a média de gols foi baixa: menos de dois por confronto.

Pela manhã, dois jogos abriram a rodada. Às 9h15, no Campo I do CEJU, o Santa Rosa venceu o Capitão Poço por 2 a 1. Logo depois, às 9h30, no Campo II do CEJU, o Vila Rica venceu o Tiradentes por 2 a 0.

A rodada foi finalizada à tarde. Às 15h30, Pinheirense e Sport Real empataram em 0 a 0 no estádio Abelardo Conduru, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Neste sábado (23) estão previstos mais sete jogos pela Segundinha. Um deles, inclusive, será um clássico regional. São Raimundo e São Francisco fazem o clássico Rai-Fran, em Satarém, às 16h, no Colosso do Tapajos.

A rodada termina apenas no domingo (24), com uma única partida. Às 16h, Parauapebas enfrenta o Santos, no estádio Rosenão, no sudeste do Pará.

Veja os jogos desta rodada na Segundinha:

Sexta (22)

Santa Rosa 2 x 1 Capitão Poço - 9h15 - Campo I do CEJU

Tiradentes 0 x 2 Vila Rica - 9h30 - Campo II do CEJU

Pinheirense 0 x 0 Sport Real - 15h30 - Abelardo Conduru

Sábado (23)

Esmac x Pedreira - 9h15 - CT do Remo

Sport Belém x Fonte Nova - 9h15 - Campo I do CEJU

Amazônia Independente x União Paranse - 9h30 - CT Desportiva

Paraense x Vênus - 9h30 - Campo II do CEJU

São Francisco x São Raimundo - 16h - Colosso do Tapajós

Atlético Paraense x Cametá - 10h - Roseão

Izabelense x Caeté - 15h30 - Edilson Abreu

Domingo (24)

Parauapebas x Santos - 16h - Rosenão