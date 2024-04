Três árbitros são afastados pela CBF após a primeira rodada do Brasileirão; saiba quem são

Três árbitros foram afastados pela CBF após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e estão fora da escala por tempo indeterminado, passando por um período de treinamento. São eles:

- Flávio Rodrigues de Souza, responsável pela arbitragem de Vasco x Grêmio.

- André Luiz Skettino, que apitou o jogo entre Atlético-GO x Flamengo.

- Yuri Elino, que esteve no comando do jogo Corinthians x Atlético-MG.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do UOL. Além de não serem escalados para jogos de outras divisões, os árbitros também não serão designados para novos jogos.

As partidas em questão foram marcadas por uma série de reclamações por parte dos times. Após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO por 2 a 1, o presidente do clube goiano, Adson Batista, fez críticas e acusações contra o árbitro e a CBF, especialmente em relação a um pênalti marcado nos acréscimos para os cariocas.

No jogo entre Vasco e Grêmio, vencido por 2 a 1 pelo clube carioca, o time gaúcho também se manifestou fortemente contra a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, classificando-a como "uma vergonha". Segundo o comentarista PC Oliveira, houve lances polêmicos não marcados, com um pênalti para cada equipe.

Já o Atlético-MG demonstrou descontentamento com decisões arbitrais no empate por 0 a 0 contra o Corinthians, na Arena Itaquera. O clube informou que faria uma reclamação formal à CBF, destacando a insatisfação com a expulsão de Battaglia e defendendo que o jogador corintiano Fagner deveria ter sido expulso.