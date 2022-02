Três adversários do Remo e do Paysandu na Série C foram eliminados da Copa do Brasil

A dupla Re-Pa ainda não estreou na Copa do Brasil 2022, mas alguns adversários do Remo e do Paysandu na disputa do Brasileirão da Série C já jogaram e foram eliminados da competição. Três concorrentes de Leão e Papão deram adeus à Copa do Brasil na noite de ontem.

No Rio Grande do Sul (RS), um confronto entre equipes gaúchas. O Glória de Vacaria-RS venceu o Brasil de Pelotas-RS pelo placar de 1 a 0 e eliminou um dos adversários da dupla Re-Pa. Outra eliminação ocorreu no Paraná (PR), na partida entre Azuriz-PR x Botafogo-SP. A equipe paranaense também venceu por 1 a 0 e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil, deixando pelo caminho o clube paulista.

A terceira eliminação foi do Volta Redonda-RJ. A equipe carioca deixou a competição nacional, após derrota para o Tuntum-MA, pelo placar de 4 a 2. Os concorrentes de Leão e Papão deixaram de ganhar uma cota de R$750 mil, valor importante para a montagem de elenco para a disputa da Terceirona.

Re-Pa

O Paysandu irá estrear na Copa do Brasil diante do Trem-AP, na próxima quarta-feira (2), no Estádio Zerão, em Macapá (AP). Já o Remo, como atual campeão da Copa Verde, estreará somente na terceira fase, ainda sem adversário definido.