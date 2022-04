Tradição: Tabelão do Amazônia dá espaço e visibilidade para o futebol pelada paraense

Há 22 anos o Jornal Amazônia começou a circular pela Região Metropolitana de Belém. O impresso, desde sempre, esteve muito próximo aos leitores. Como o esporte é uma paixão dos paraenses, um dos exemplos que aproximam o público do impresso é a coluna “Tabelão do Amazônia”, um espaço direcionado para a divulgação do futebol amador praticado no estado.

A coluna existe há cerca de oito anos e surgiu pequena, com apenas 20 linhas. Mas, hoje, o “Tabelão do Amazônia” já ocupa uma página inteira do Jornal.

“Em 2014 já tínhamos ela. A ideia surgiu quando o antigo editor-geral, Antônio Carlos Pimentel, juntamente com o saudoso Paulo Roberto, me concederam um pequeno espaço para divulgar alguns jogos amistosos da grande Belém que eu e outros árbitros apitavam e não tinha divulgação”, relembrou o árbitro Edmundo Neves, que é o curador do Tabelão.

Edmundo contou que é incrível como as pessoas recebem a coluna. Segundo ele, os leitores acompanham, questionam tudo o que sai em cada edição e são fiéis ao conteúdo. Ele ressaltou que o Amazônia é um dos poucos jornais que dá espaço para quem faz o futebol pelada.

“[A coluna] é importante para o futebol amador. É o único dos três jornais da capital, talvez do Estado, que toda semana, às terças-feiras e sábados, divulga uma página inteira de resultados e fotos de campeonatos, não só de Belém, como de todo o Pará. O que ajuda os coordenadores das competições, times, que às vezes sabem dos placares lendo no Tabelão do Amazônia, que todo como diz o slogan, todo mundo lê”, ressaltou Edmundo.

Reconhecimento

Romulo Venâncio, responsável por organizar a Liga Tenoné, na Região Metropolitana de Belém, é leitor e tem um carinho especial pelo “Tabelão do Amazônia''. Ele ressaltou que é justamente este espaço que divulga os campeonatos amadores e isso ajuda no crescimento das competições.

“O Tabelão da Amazônia é de grande importância porque dá uma grande visibilidade para as competições de futebol amador, para a nossa liga, para os jogadores e clubes. As fotos que saem no jornal são um atrativo e chama mais pessoas para participarem dos torneios”, afirmou Romulo.

tabelão do amazônia Registro da coluna Tabelão do Amazônia feito por Romulo Arquivo pessoal Tabelão do Amazônia Arquivo pessoal Recorte da coluna Arquivo Pessoal

Como todos sabem, o futebol, assim como o esporte, em geral, é responsável por criar laços e fortalecer vínculos. Romulo relatou que fez muitas amizades com as competições e que, certa vez, uma foto, com esses amigos, saiu no jornal. Segundo ele, foi um dos registros da coluna que mais ficou marcado na memória.

“No ano passado eu e outras pessoas que ajudam na organização das competições aparecemos no jornal e isso foi um marco para mim, porque quem trabalha nos jogos é de suma importância. Então essa foto foi muito importante para mim, pois foram amizades que o futebol me deu”, finalizou.

O futebol deixa marcas e memórias especiais para os amantes da modalidade. Assim como os campeonatos profissionais são jogados com seriedade, as ligas de futebol pelada também são levadas a sério e merecem ser registradas. E é por isso que o Jornal Amazônia, há mais de oito anos, dá espaço para o esporte amador da nossa região.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)