Tottenham x United: onde assistir ao vivo e escalações da final da Liga Europa hoje (21/05)

Tottenham x Manchester United disputam hoje, quarta-feira (21/05), a grande final da Liga Europa. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Tottenham x United ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Band e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira fase, o Tottenham ficou em 4° lugar com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o AZ, após derrota de 1 a 0 e vitória de 3 a 1; e superou o Eintracht Frankfurt, com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 1 a 0. Já nas semifinais, o Tottenham eliminou Bodo Glimt, com vitórias de 3 a 1 e de 2 a 0.

Manchester United ficou em 3° lugar na primeira fase, permaneceu invicto e acumulou 5 vitórias, 3 empates, 16 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Real Sociedad, após empate de 1 a 1 e vitória de 4 a 1; e eliminou o Lyon, com um empate de 2 a 2 e uma vitória de 5 a 4. Em seguida, United superou Athletic Bilbao após vitórias de 3 a 0 e 4 a 1.

A última partida entre as equipes ocorreu em fevereiro pela Premier League e terminou com a vitória do Tottenham.

Tottenham x Manchester United: prováveis escalações

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Christian Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; Pape Mata Sarr, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur; Brennan Johnson, Dominic Solanke, Son Heung-Min. Técnico: Ange Postecoglou.

United: André Onana; Victor Lindelof, Harry Maguire, Leny Yoro; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Patric Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes; Rasmus Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester United

Europa League

Local: Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha

Data/Horário: 21 de maio de 2025, 16h