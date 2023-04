Torcida organizada e polícia entram em confronto dentro de estádio na Colômbia e partida é adiada

Na Colômbia, um confronto entre a torcida organizada do Atlético Nacional e a polícia causou tumulto dentro do Estádio Atanasio Girardot antes da partida do time contra o América de Cali, no último domingo (16). O jogo não chegou a iniciar e foi adiado por conta da confusão que deixou cerca de 89 pessoas feridas.

Veja imagens do confronto:

Segundo portais colombianos, o motivo da confusão seria um rompimento entre a organizada e a diretoria do Atlético Nacional, que antes do jogo, pela manhã, divulgou um comunicado afirmando que suspenderia os benefícios econômicos da torcida.

“Para nós, todos os torcedores são igualmente importantes. Por isso, acreditamos firmemente que ninguém deve ter privilégios sobre os outros. Fazemos um chamado à convivência pacífica dentro e fora dos estádios para que se viva a festa do futebol em harmonia. O Atlético Nacional sempre terá portas abertas para criar espaços que permitam gerar valor ao esporte, sobre a base da confiança, do respeito e do bom relacionamento. Não sobre ações de pressão e assédio contra a instituição”, dizia a nota.



Em contrapartida, a torcida “Los del Sur” afirmou, também em nota, que o benefício financeiro a que o clube se refere não passa de logísticas criadas para atender os torcedores dentro do estádio.

“Ele (Benjamín Romero, vice-presidente do Atlético Nacional) chama de benefícios econômicos o que são a logística, a segurança e a convivência de todos os assistentes, através da logística que criamos há 12 anos”, escreveu a torcida na nota divulgada nas redes sociais.

O prefeito de Medellín, Daniel Quintero, afirmou em uma rede social que o governo não vai emprestar o estádio ao Atlético Nacional até que o time se resolva com a torcida e garanta condições mínimas de segurança.

"Não vamos tolerar violência. Tenho que colocar até 800 policiais em cada partida. Não emprestaremos o estádio ao Nacional até que se acertem condições mínimas de segurança entre torcedores e dirigentes, e a vigilância seja paga pelo clube. Prefiro que os policiais estejam nas ruas cuidando das pessoas”, escreveu o prefeito.

O jogo entre Atlético Nacional e América de Cali, pela Série A colombiana, ainda não tem uma nova data para acontecer.