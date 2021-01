Torcedores do Remo invadem perfil de adversário do Paysandu e deixam mensagens de apoio

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série C. O Remo já garantiu o acesso para a Segunda Divisão do futebol brasileiro, porém o Paysandu ainda pode conquistar o acesso diante do Ypiranga-RS, no próximo sábado (16), às 17h, em Erchim (RS). “Secando” o rival, torcedores do Leão Azul invadiram o perfil do time gaúcho no Instagram dando apoio ao clube.

O perfil oficial do Ypiranga postou uma foto da equipe e perguntou: “Semana importante. Quem está conosco? Quem acredita?”. Foi então que os torcedores do Remo deixaram várias mensagens de incentivo ao clube do Sul.

VEJA ALGUMAS MENSAGENS

“O Clube do remo é Ypiranga”

“Estamos com vocês”

“Pode ter a certeza que a torcida do Remo acredita”

“Ganhem o Paysandu e deixem o resto com o Remo. Nos encontramos na Série B”

“O Paysandu falou que o acesso é deles. Eu não deixava”

“Vamos, Canarinho. União YpiRemo”

CENÁRIO

Para o Paysandu se classificar à Série B basta vencer o Ypiranga. Em caso de empate, o clube paraense terá que torcer para que o Remo vença ou empate com o Londrina-PR em Belém.

Já para o Ypiranga conseguir o acesso é preciso vencer o Paysandu e torcer para que o Remo vença o Londrina no Mangueirão.