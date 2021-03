Torcedores do Flamengo se animam com post de Vidal e pedem chegada do volante

O volante chileno Arturo Vidal voltou a movimentar os torcedores do Flamengo, nesta terça-feira. Após uma publicação no Instagram, o ex-Barcelona e Bayern de Munique e atualmente na Inter de Milão compartilhou uma frase do lateral Rafinha, onde ele diz que Vidal tem interesse de jogar no Rubro-Negro. O post engajou os internautas.+ Cariocão na Record: saiba quando seu time joga e veja se passará na TV

Não é a primeira vez que o jogador sul-americano faz declarações de amor ao clube carioca. Nos últimos três anos, ele já falou em entrevistas e digitou em suas redes sociais frases como "quero jogar no Fla". Com isso, a expectativa dos torcedores e de assistir mais um atleta com experiência internacional desfilando com o manto sagrado.

- Já pensou nessa meiuca? Vidal, Gerson e Arrascaeta - escreveu um perfil no Twitter.

Desta vez, o chileno compartilhou a frase de Rafinha, que disse que Vidal ainda tem interesse de defender o clube. Com 33 anos e disputando o Campeonato Italiano, o atleta tem contrato com a equipe da Europa até 2022. No Twitter, o nome do volante foi um dos mais citados nesta terça.

A repercussão mostrou diversos rubro-negros eufóricos com a chegada. Além de projetarem a titularidade do jogador, os internautas ainda valorizaram a habilidade de Vidal. Acompanhe abaixo o que disseram alguns:

Vidal tá sempre cavando uma vaga pra jogar no Flamengo, isso já vem de anos atrás!!! Ele já falou em entrevista que deseja jogar no clube, um sonho, e gosta da nossa torcida! pic.twitter.com/FQCnKPwDSe — UrubuTT (@UrubuTT_) March 9, 2021

Vidal sempre sonhou em vir pro Flamengo 👀❤️🖤 pic.twitter.com/G05oJs56NA — Os Flanaticos (@OsFlanaticos_) March 9, 2021

Abra mão de um salário astronômico!!! É só vir — Marcos Soares (@MarcosS12366274) March 9, 2021