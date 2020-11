Torcedores do Flamengo brincam com novo mascote do clube e o comparam ao árbitro Anderson Daronco

O Flamengo anunciou a chegada do seu novo mascote nesta tarde e o porte físico do "Urubu" gerou brincadeiras de torcedores nas redes sociais. Alguns flamenguistas o compararam com o árbitro Anderson Daronco.

No post do clube apresentando o mascote e pedindo sugestões de nomes para ele, muitos torcedores brincaram e sugeriram o nome do árbitro.

Confira abaixo algumas reações da web:

Mascote do Flamengo / Daronco pic.twitter.com/iVGzzPlkEa — 𝑭𝒍𝒂𝒏𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 ᶜʳᶠ (@flanaticas.crf) (@flanaticas1895) November 17, 2020

O Daronco tá fazendo bico de mascote agora? — Mil Vezes Flamengo (@MilVezesFla) November 17, 2020

Os cara contrataram o Daronco pra ser nosso mascote https://t.co/WbakdL8F5P — Daniel ♥️🖤 (@__Danimel) November 17, 2020

daronco largou a arbitragem pra virar mascote do flamengo https://t.co/PeWpt3ZlOI — TUÊ ᶜʳᶠ 🥋 (@tuecrf) November 17, 2020