Torcedores do Corinthians fazem PIX para Roger Guedes não deixar o Timão

O atacante do Corinthians, Roger Guedes, teve uma surpresa na última segunda-feira (17), após diversos torcedores do Timão enviarem dinheiro via PIX para sua conta bancária, com o objetivo de tentar convencê-lo a ficar no clube paulista.

Roger Guedes vem sendo sondado pelo Al-Hilal e pelo Al-Nassr, dois clubes da Arábia Saudita. Entretanto, o Corinthians, que tem 40% dos direitos econômicos do jogador, não deseja liberá-lo.

Após descobrirem a chave PIX de Roger Guedes, diversos torcedores enviaram valores simbólicos para o jogador, com mensagens pedindo para que ele fique no Brasil. Veja:

Contrato até 2025

Roger Guedes chegou ao Timão em 2021, vindo do futebol chinês. O atacante assinou contrato com o clube paulista até agosto de 2025, permitindo que o Corinthians se proteja de qualquer oferta que chegue ao jogador.

Entretanto, na época da contratação de Guedes, o então presidente Duílio Monteiro Alves afirmou que, caso o atacante tivesse interesse de deixar o clube no futuro, o Timão não dificultaria a saída do jogador, que abriu mão de um dos contratos mais lucrativos da China (R$ 32 milhões) para jogar pelo Corinthians.

Roger Guedes em 2023

Os números de Roger Guedes justificam as sondagens de clubes estrangeiros pelo jogador. Mesmo com uma campanha que começou ruim para o Corinthians, o jogador já balançou as redes 21 vezes, em 38 partidas disputadas em 2023. Foi responsável por diversos gols importantes na temporada do Timão, principalmente na Copa do Brasil, onde o time alcançou a semifinal, ao vencer Atlético-MG e América-MG em fases anteriores.

O jogador voltará a campo nesta terça-feira (18), na partida entre Corinthians e Universitário, do Peru, válida pela primeira etapa da fase final da Copa Sul-Americana.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)