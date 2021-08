Torcedores aproveitam lançamento de novo álbum do Brasileirão para momento de nostalgia

O torcedor que é apaixonado pelo futebol é capaz de fazer e comprar de tudo para guardar de recordação, como os álbuns de figurinhas. Quem é exemplo disso é Alexandre Augusto, 25 anos, que desde 2006 reúne todos os álbuns possíveis da Copa do Mundo, além de uma vasta coleção virtual de álbuns antigos, da década de 1990.

LEIA MAIS:

- Jogadores do Remo recebem de O Liberal álbum de figurinhas do Brasileirão

“Desde pequeno sempre gostei de colecionar linhas de brinquedos e alguns álbuns de desenho. Porém, em 2006, com a magia da época da Copa do Mundo, comecei, junto a meu irmão e minha mãe, a colecionar o álbum do Mundial da Alemanha”, comentou.

Como sempre sobram vários cromos repetidos, Alexandre aderiu aos clubes de trocas. “Com a necessidade de trocar as figurinhas repetidas, minha mãe viu que existia um clube de troca que ficava na Doca com a Senador Lemos. Começamos a ir lá todos os fins de semana, pois havia muita gente e sempre fazíamos amigos e encontrávamos muitas figurinhas das quais necessitávamos”, relembrou.

Alexandre possui uma página no Instagram (@aaabdesign) em que faz a releitura de camisas antigas de clubes paraenses, nacionais e internacionais. O hábito de colecionar albuns acabou ganhando um novo sentido.

“As figurinhas ganham importância histórica com o passar dos anos, pois podemos ver jogadores famosos em início de carreira. Mas também serve para registro dos uniformes e pode ser utilizado para diversos tipos de pesquisa, devido a essa carga histórica que adquirem”, comentou. "Camisas mais antigas são difíceis de encontrar na internet, principalmente de Remo e Paysandu. Então as figurinhas se tornam um meio precioso de pesquisa dos uniformes para o meu trabalho como designer", complementou.

Alexandre Augusto coleciona álbuns de figurinhas virtuais de Remo e Paysandu (Reprodução/Arquivo pessoal Alexandre Augusto)

Para uniformes mais antigos, Alexandre Augusto recorreu a coleções virtuais. "Conheci uma cara na internet que digitalizou álbuns do Brasileiro da década de 80 e 90. Ele me vendeu toda a coleção por um valor simbólico, que também guardo para fins de pesquisa. Um exemplo disso é a camisa de goleiro do Paysandu, de 1990. O arquivo de fotos na internet é muito restrito, mas a figurinha pôde me ajudar a fazer a releitura da camisa na minha página de design", concluiu.

A atual edição do álbum do Campeonato Brasileiro, distribuída junto com o jornal O Liberal deste domingo, tem a presença do time do Remo. Para o torcedor Edson Pinheiro, 27 anos, colecionar álbuns é algo nostálgico e de enorme carga emocional.

“Colecionei os álbuns da Copa do Mundo, o último o do Mundial de 2006 e nessa pegada colecionei do Brasileirão de 2005 e 2006. Foram os álbuns que cheguei a colecionar. O do Brasileirão de 2006 foi bacana, pois foi o último álbum que teve o time do Remo, como um dos clubes que estavam na Série B. O desse ano ainda não sei como será, mas gosto muito da ideia. Com certeza vou pegar um e voltar a colecionar”, afirmou o torcedor.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)