Torcedor de Senegal faz a 'dança do pombo' antes de partida pela Copa do Mundo de 2022

Um torcedor do Senegal entrou no clima da torcida brasileira na Copa do Mundo de 2022. Antes da partida entre a equipe africana e o Equador, pela terceira rodada do Grupo A do Mundial, o torcedor fez a "Dança do Pombo", em homenagem ao atacante Richarlison, da Seleção.

No jogo, disputado no Estádio Khalifa, quem levou a melhor foi Senegal, que venceu por 2 a 1, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo.