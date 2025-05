Torcedor chileno é preso em flagrante por injúria racial após jogo do Botafogo na Libertadores

Um torcedor chileno foi preso em flagrante por injúria racial na saída do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (27). O incidente ocorreu logo após a partida entre Botafogo e Universidad de Chile, pela Copa Libertadores. O time carioca venceu o confronto por 1 a 0 e garantiu classificação para as oitavas de final da competição continental.

De acordo com informações das autoridades, o torcedor foi detido por guardas municipais depois de fazer gestos racistas na área externa do estádio, logo após o encerramento do jogo. A identidade completa do homem não foi divulgada.

A prisão foi realizada imediatamente, após os agentes de segurança identificarem o torcedor cometendo os atos discriminatórios. Ele foi conduzido ao Juizado do Torcedor, onde recebeu voz de prisão e foi algemado, seguindo os procedimentos legais.

Durante o processo de detenção, o chileno tentou simular que havia sido agredido pelos agentes. Segundo relato do Globo Esporte, ele bateu a própria cabeça contra a parede por três vezes, provocando ferimentos e sangramento no rosto. Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento, mas o torcedor recusou o socorro.

O boletim de ocorrência não esclareceu a motivação do ato de injúria racial. Após os procedimentos no Juizado do Torcedor, o chileno será encaminhado para a Casa de Custódia de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro.